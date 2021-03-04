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В Словакии извинились перед Украиной за шутку о Закарпатье

В Словакии извинились перед Украиной за шутку о ЗакарпатьеИгор МатовичФото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед главой МИД Украины Дмитрием Кулебой за шутку о Закарпатье. Об этом он написал на странице своего аккаунта в Facebook.

«Я извинился перед ним за заявление премьер-министра Словакии в адрес Украины», — подчеркнул Корчок, рассказывая о прошедших телефонных переговорах с коллегой. При этом он признался, что ему особенно неловко в данной ситуации, так как несколько дней назад у него была встреча в Киеве с Кулебой, в ходе которой министры «провели хорошие переговоры о том, как дальше развивать отношения двух стран».

Недовольство Киева вызвала шутка премьер-министра Словакии Игора Матовича о том, что он «пообещал передать России Закарпатскую Украину в обмен на поставку большой партии препарата от COVID-19». МИД Украины отреагировал на это высказывание и потребовал извинений.

Отмечалось, что министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу обидели слова Матовича. «Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», — написал он в своем Facebook.

Словакия получила первую партию вакцины российского производства «Спутник V», несмотря на отсутствие у нее разрешительных документов от Евросоюза, 2 марта. Правительство Украины ранее запретило регистрировать на своей территории любые российские вакцины от коронавируса.

В мире

По материалам: lenta.ru
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