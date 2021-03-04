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В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма

В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату КрымаФото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Большинство украинских политиков осознают, что военная агрессия против Крыма приведет к распаду Украины. Такими словами член Совета Федерации Сергей Цеков отреагировал на призыв украинского политика Татьяны Черновол к захвату полуострова. Его слова приводит РИА Новости в среду, 3 марта.

«Черновол постоянно высказывала неадекватные идеи, это агрессивный политик, устраивала потасовки, драки», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что сегодня уже всем ясно, что Крым является частью Российской Федерации и «другого пути нет».

Ранее в среду бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол в эфире одного из телеканалов призвала Киев готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». По ее словам, военные должны быть готовы к моменту, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что подобные заявления могут делать только бессмертные или обезумевшие политики.

Украинские политики не впервые озвучивают предложения по присоединению Крыма военным методом. Так, в декабре 2020 года бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал отобрать Крым силой.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования.

Россия

По материалам: lenta.ru
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