В США обнаружили утерянное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Литературовед, переводчик, автор книги "Прочтение Набокова" (2019) Андрей Бабиков обнаружил в одной из забытых папок в Библиотеке редких книг Йельского университета ранее не публиковавшееся стихотворение.
В издании отмечают, что писатель создал это произведение летом 1942 года — всего через несколько лет после того, как прибыл в США из оккупированной Франции. Тогда Набоков переживал большие трудности, пытаясь овладеть непривычным для него языком и построить карьеру в стране, где о нем никто не слышал.
Автор романа "Лолита", которая была опубликована через 13 лет, отнес рукопись Чарльзу Пирсу — редактору журнала New Yorker. Однако тот отверг работу Набокова, объяснив это тем, что читатели "вряд ли поймут" смысл стихотворения.
Владимир Набоков от лица Супермена рассказывает о страстных чувствах, которые испытывает к подруге – Лоис Лэйн. Однако из-за своих сверхспособностей он не может в полной мере проявить их, чтобы не навредить любимой.