В Свердловской области завершился конкурс «Учитель – профессия мужская»

Лидия Мартынова

Институт развития образования Свердловской области при поддержке Министерства образования и молодежной политики региона провел профессиональный конкурс «Учитель – профессия мужская», сообщает пресс-служба регионального министерства.

В заключительном (очном) этапе конкурса приняли участие семь педагогических работников общеобразовательных организаций из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита, Березовского, Верхнесалдинского и Режевского городских округов.

Финал конкурса включал два состязания: «Урок», учебное занятие с обучающимися, и «Мастер-класс» для коллег. Конкурсное задание «Мастер-класс» позволило финалистам продемонстрировать методическое мастерство учителя и глубину понимания своего предмета.

По результатам конкурсных выступлений финалистов компетентным жюри, в составе которого были кандидаты и доктора педагогических наук, лауреаты всероссийских конкурсов, были подведены итоги конкурса:

– победитель (диплом I степени) – Журавлев Иван, учитель математики школы № 20, Нижний Тагил;

– призер (диплом II степени) – Ременюк Григорий, учитель физической культуры Центра психолого-медико-социального сопровождения «Эхо», Екатеринбург;

– призер (диплом III степени) – Цур-Царь Кирилл, учитель физической культуры и информатики Ключевской школы, Ирбит.

Цели конкурса – повышение престижа и статуса педагогов, работающих в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организациях Свердловской области.