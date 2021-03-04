В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы

Лидия Мартынова

Депутаты Воронежской областной думы после встреч с избирателями увеличили бюджет адресной инвестиционной программы до 8,6 миллиарда рублей, которые пойдут на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях, говорится в сообщении заксобрания.

Решение об увеличении финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год было принято на первом заседании весенней сессии 4 марта.