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Валерий Меладзе: «У меня была куча неудачных свиданий»

Валерий Меладзе: «У меня была куча неудачных свиданий»

Валерий Меладзе не всегда был популярен у противоположного пола. Иногда певец сталкивался и с отказами, и с провальными свиданиями, но это никак не повлияло на его самооценку.


55-летний Валерий Меладзе — идеал для многих женщин. Артиста обожают представительницы слабого пола всех возрастов, а его песни уже давно стали народными гимнами о любви. Однако так было не всегда. Музыкант признался, что одно время ему не везло в любви, а свидания часто оборачивались провалами.

«Мне кажется, неудачные свидания были у всех. Их не было только у тех, кто вообще не ходит на свидания. Мое самое не любимое — когда нет тем для разговора», — поделился артист.

Особенно часто Валерий сталкивался с романтическими неудачами в студенческие годы. Тогда он еще не был известен на всю страну, поэтому покорять девушек приходилось не популярностью, а обаянием и харизмой.

«Когда тебе отказывают в свидании, это же тоже неудача. У меня такое случалось. Особенно часто в периоды учебы. Помню, мне очень нравилась одна девушка. Я долго не решался подойти и пригласить ее куда-то, но в итоге она мне все равно отказала. Тогда это было так тяжело принять, а теперь я даже не вспомню ее имени», — заявил певец в эфире шоу YouTube-канала «Бар в большом городе».

Сейчас проблем в личной жизни у Меладзе нет. Артист уже давно счастлив в браке с Альбиной Джанабаевой и воспитывает с ней двоих сыновей.

Несмотря на то, что влюбленные женаты уже более шести лет, в их адрес постоянно звучит критика. Все дело в том, что отношения с Джанабаевой Валерий начал еще во время брака с первой супругой Ириной. После развода бывшая избранница Меладзе подробно рассказала о его многочисленных изменах. В итоге за певцом закрепилось звание ловеласа.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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