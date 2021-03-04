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"Ваша поддержка нужна": Путин обратился к волонтерам движения "Мы вместе"

"Ваша поддержка нужна": Путин обратился к волонтерам движения "Мы вместе"

В Кремле Президент России Владимир Путин встречается с волонтерами движения "Мы вместе", которые объединились прошлой весной, чтобы оказывать всю необходимую поддержку россиянам в период пандемии.

Президент поздравил активистов движения, объединившего в своих рядах 200 тысяч человек, с годовщиной, отметив, что по зову сердца оно смогло сплотить людей разных взглядов, возрастов, профессий. Огромный вклад внесли представители бизнеса, несмотря на то, что в трудный период и сами нуждались в помощи.

"Все это помогло охватить такой большой контингент людей, это много. Много людей, которые нуждались в поддержке и получили ее из ваших рук, напрямую из вашей души, можно сказать. Это дорогого стоит. 10 тысяч компаний, 5 миллионов человек. Но и само движение объединило 200 тысяч человек, это огромная армия просто. Армия людей, которая добровольно по зову сердца включилась в эту работу. Поэтому я вас поздравляю с годом совместной работы. Ваша работа нужна, ваша поддержка нужна, востребована, надеюсь, вы эту работу не оставите", - отметил Путин.

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По материалам: uposters.ru
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