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Вассерман обвинил Малахова во лжи

Вассерман обвинил Малахова во лжиФото: Нина Зотина / РИА Новости

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что телеведущий Андрей Малахов постоянно перевирал высказывания героев его программы во время эфира. С обвинениями во лжи в адрес ведущего ток-шоу «Прямой эфир» он высказался в комментарии изданию «Собеседник».

«Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!» — подчеркнул эрудит.

По словам Вассермана, он в прошлом участвовал в передачах ведущего, но вскоре ему надоело на них присутствовать даже в качестве эксперта. «Сейчас я просто отказываюсь участвовать в его программах», — пояснил публицист.

Он отметил, что многие россияне любят наблюдать за тем, как «на их глазах ворошат грязное белье». Ведущий объяснил, что с коммерческой точки зрения проекты, подобные ток-шоу Малахова, выгодны каналам, поэтому вряд ли их будут закрывать.

При этом Вассерман призвал не вводить цензуру в отношении подобных телепередач. Эрудит уверен — так скандальные шоу «будут привлекать только еще большее внимание». «Закроешь одну программу, а на ее месте вырастут две новые, которые будут еще противнее!» — заключил публицист.

В 2019 году Вассерман раскритиковал поклонников сериала «Чернобыль», заявив, что ими манипулирует американская пропаганда. По мнению Вассермана, основная цель создателей сериала — очернить Советский Союз и современную Россию.

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По материалам: lenta.ru
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