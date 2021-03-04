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Ведущий Первого канала назвал простую альтернативу рыбьему жиру

Ведущий Первого канала назвал простую альтернативу рыбьему жируФото: @professor_prodeus

Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Андрей Продеус обнаружил простую альтернативу рыбьему жиру. В посте в Instagram он так назвал льняное масло в сочетании с витамином D.

По словам доктора, этот продукт является хорошим источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Продеус отметил, что эти кислоты должны поступать с пищей, так как они не вырабатываются в организме человека.

«Полиненасыщенные жирные кислоты борются с воспалением, регулируют липидный обмен, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и мозга, в том числе помогают при депрессии», — объяснил телеврач важность омега-3.

Доктор уточнил, что именно из-за омега-3 и витамина D раньше детям давали рыбий жир. Прием льняного масла в сочетании с витамином, по мнению Продеуса, может быть альтернативой употреблению рыбьего жира.

При этом врач отметил, что суточная норма омега-3 содержится в ложке масла: чайной для детей старше трех лет и столовой для взрослых.

Говоря о пользе льняного масла, он подчеркнул, что оно помогает работе желудочно-кишечного тракта и содержит витамины A и E. Доктор также предупредил, что льняное масло нельзя нагревать. Его, по словам Продеуса, следует добавлять в салаты, теплые готовые блюда и в смузи или просто давать по ложке.

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По материалам: lenta.ru
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