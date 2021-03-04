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Въезжающих в Китай теперь ждет анальное тестирование на COVID-19

Въезжающих в Китай теперь ждет анальное тестирование на COVID-19

Власти Китая ввели обязательное анальное тестирование въезжающих в страну лиц. Такой способ мазка, считают в Пекине, позволяет с наиболее высокой точностью узнать, болен ли человек новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Times, специалисты убедили руководство в том, что мазки изо рта и носа дают менее достоверный результат. Новые пункты тестирования уже установлены в столице и в Шанхае, а первые анальные пробы китайские медики начали брать еще в конце января.

Процедура предусматривает введение ватного тампона в анус на 2–3 см. Некоторые американские и японские дипломаты сочли подобную проверку унизительной и пожаловались начальству, а сами китайцы заявили, что не заставляли иностранных дипломатов проходить подобную проверку.

NEWSTES писал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала позицию его предшественника Дональда Трампа в вопросе вакцинации — страна не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не получат прививку.

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По материалам: uposters.ru
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