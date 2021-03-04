Вячеслав Малафеев обрел новую любовь после гибели жены, но едва не потерял страдающую анорексией дочь

Анастасия Иванова

Когда 10 лет назад супруга вратаря «Зенита» скончалась, многие полагали, что на этом его карьера закончится. Однако Вячеслав Малафеев пустил негативную энергию в работу и показал отличные результаты на поле в тот нелегкий период. Из спорта он ушел позднее и совсем по иным причинам.

4 марта Вячеславу Малафееву исполняется 42, и сегодня он не побеждает соперников на матчах, а занимается бизнесом. Впрочем, для общественности владелец агентства недвижимости навсегда останется легендарным голкипером, сыгравшим 442 матча за петербургский «Зенит».

В 2011-м Вячеслав вошел в пятерку лучших вратарей мира. И именно в этом году случилось самое страшное событие в его жизни: супруга Марина погибла в автокатастрофе. Как футболист сумел вновь обрести семейное счастье и с какими трудностями столкнулись его дети, потерявшие родную маму навсегда?

Успех в футболе

Отец Вячеслава был увлеченным болельщиком, так что отдал обоих сыновей в футбольную секцию. «У брата была очень насыщенная карьера в спорте, и отец меня отвел играть в футбол вслед за ним. Я все время стремился за братом, хотя он здорово от меня отрывался — у нас четыре года разницы. Сначала Сергей попал в «Зенит», в основную команду, которая играла в первой лиге. Потом жизнь бросала его по разным городам и командам, он играл и в Петрозаводске, и в городе под названием Прохладный — за «Кавказкабель», затем оказался в «Динамо Санкт-Петербург». В конечном итоге понял, что перспектив двигаться дальше нет, завершил карьеру и отправился учиться на арбитра», — рассказывал Малафеев.

Слава с отличием окончил футбольную школу «Смена», после чего попал в команду «Зенит-2», где однажды даже сыграл матч вместе со старшим братом: тот был последним защитником, а Вячеслав — вратарем.

Так уж вышло, что широкая популярность настигла именно младшего Малафеева. В 2001-м спортсмен получил свою первую медаль, когда «Зенит» стал бронзовым призером чемпионата России, а в 2003-м удостоился награды «Вратарь года» имени Льва Яшина и попал в список лучших футболистов страны. Вплоть до 2014-го Вячеслав был основным голкипером команды, пока не уступил эту позицию Юрию Лодыгину.

В 2016-м вратарь отыграл свой последний матч и объявил о завершении карьеры. Через год его назначили заместителем спортивного директора «Зенита», а в прошлом году футболист окончательно покинул клуб.

Еще в 2013-м, предчувствуя скорый закат карьеры, Малафеев занялся предпринимательством. «Я создал компанию недвижимости «М16», и даже на этом не хотел бы останавливаться, поскольку есть большое количество идей, которые сложно осуществить, одновременно занимаясь спортом. А вот потом — вполне реально. Так что планирую еще года два-три поиграть, а далее заняться чем-то совершенно другим», — пояснял тогда футболист.

Бизнес стремительно развивался, так что к 2016-му у Вячеслава уже была группа компаний, объединившая в себе шесть фирм по работе с недвижимостью. «Футболист, который завершил свою карьеру, в принципе, больше ничего не умеет делать. В лучшем случае его ждет зарплата 100–150 тысяч рублей тренером, если он не бросит вызов себе. Я после завершения карьеры вывел свои бизнесы практически в те же деньги в ежегодном исчислении, которые получал, когда играл», — подчеркивал экс-вратарь.

Смерть жены

Первую настоящую любовь Малафеев встретил благодаря общим друзьям. На отдыхе между Вячеславом и Мариной Безбородовой закрутился бурный роман, который привел к свадьбе в 2001-м. Марина выросла в семье спортсменов, — папа играл за «Динамо», футболом занимался и брат — так что постоянные сборы и отъезды избранника ее не пугали.

После замужества окончившая Академию гражданской авиации женщина оставила работу, посвятив себя домашнему хозяйству и воспитанию детей — Ксюши и Максима. Однако ролью хранительницы очага Марина ограничивалась недолго: через несколько лет стала гендиректором продюсерского центра «Малафеев продакшн».

Супруги были счастливы вместе, и окружающие подмечали, что именно с появлением в жизни футболиста избранницы и детей его карьера стремительно пошла вверх. В честь рождения первенца Вячеслав подарил жене Infinity FX35, а еще через несколько лет — роскошный синий «Бентли»: Марина обожала дорогие автомобили. Кто мог подумать, что страсть к вождению приведет к трагедии?

Почти 10 лет назад, 17 марта 2011-го, Малафеева попала в страшное ДТП, возвращаясь со дня рождения друга. По заключению экспертов, мчавшуюся на большой скорости машину повело, она наскочила на сугроб, ставший своеобразным трамплином, влетела в рекламный щит с надписью «Большие надежды», перевернулась и врезалась в дерево. Марина погибла на месте…

Вскоре окружающие заговорили, что катастрофе предшествовали зловещие знаки. Накануне гибели Марина неудачно пошутила перед работниками своего продюсерского центра, что собрание может стать для кого-то последним. Также незадолго до трагедии женщина иронично заявила, что хочет затмить мужа, появившись в топе новостей. Так и случилось в марте 2011-го, вот только инфоповод оказался совсем не радостным.

Символизм знакомые семьи увидели и в том, как вывалившиеся из автомобиля буклеты с рекламой продюсерского центра усыпали место ДТП, и в щите с надписью: якобы профессиональные амбиции и те самые «большие надежды» погубили Марину, с головой ушедшую в бизнес. Кроме того, всего за три месяца до катастрофы Малафеевы устроили эротический фотосет, снявшись на фоне злополучного «Бентли»…

Смерть жены стала не первым ударом для Вячеслава: в августе 2010-го он потерял мать. Выходит, голкипер не успел оправиться от одной трагедии, как ее сменила другая. Спустя годы футболист признавался, что тогда спорт помог ему примириться с горем. «Тот момент времени для меня был сильным мотиватором, чтобы доказать всем, что меня невозможно сломать. По сути, у меня получился один из лучших годов в моей карьере. Было давление, информационные последствия, проблемы и так далее. Все это давило, но хотелось всем доказать обратное. Многие писали: все, он закончил карьеру, после этого невозможно играть и так далее. Если не изменяет память, где-то через четыре дня после этого я уже вышел на поле. Быть сильным — это не то, что тебе кто-то помог... Никто не может этого сделать: ни психологи, ни близкие. Все зависит от человека», — рассуждал Малафеев.

Раны футболиста залечило не только время, но и новая любовь. Через несколько месяцев после гибели жены он встретил диджея Екатерину Комякову. Девушка на 10 младше Малафеева оказалась достаточно мудрой, зрелой и понимающей, чтобы стать не только заботливой супругой голкипера, но и второй мамой для его детей. В 2013-м у влюбленных появился общий ребенок Алекс, а через год пара объявила о том, что Катя официально усыновила Ксюшу и Максима.

«Ксюша и Максим знают, что их мама — Марина, я не претендую на ее роль, не пытаюсь занять ее место. Но я не люблю слово «мачеха», поэтому буду для ребят второй мамой, — поясняла Екатерина. — Я им друг, который готов прийти на помощь, дать всю любовь, нежность и ласку — и они это знают. Я спросила Ксюшу и Макса: «Вы хотите, чтобы я официально стала вашей мамой?» Детей это не смутило. Они не совсем еще понимают, в чем смысл этой процедуры. Но я им объяснила: «Теперь вы мои! Вы будете вписаны в мой паспорт». Они посмеялись в ответ: «Мы и так твои!»

Прибавление в семье стало одной из ключевых причин окончания Малафеевым спортивной карьеры: он хотел посвящать детям больше времени. Казалось, теперь футболиста ждет безоблачное счастливое будущее, но жизнь подбрасывала ему все новые испытания.

Маленькие детки — маленькие бедки

В конце 2019-го Екатерина Малафеева забеременела, о чем сразу же сообщила мужу. Оба очень радовались новости о скором появлении еще одного ребенка, но, к сожалению, этому не суждено было произойти. «Через какое-то время уехали на Бали. Нежились под солнышком, слушали шум океана, мечтали и строили планы. После возвращения я пошла на УЗИ — и шок. «У вас замершая беременность, у плода нет сердечка», — заявили врачи. Пишу это, и слезы на глазах. Ни одной женщине не пожелаю пережить подобное. Было очень тяжело. Ведь я уже представляла, что нас станет шестеро», — делилась Екатерина в микроблоге.

Потеря нерожденного ребенка надолго выбила супругов из колеи. В феврале 2020-го к этим переживаниям добавились новые: 16-летняя Ксюша начала конфликтовать с родителями и попросила разрешения переехать на отдельную жилплощадь. Через месяц наследница вернулась обратно домой, но на этом неприятности не закончились.

В общем-то, первые тревожные звоночки зазвучали, когда Ксении было 11: тогда она начала внимательно следить за питанием и вести свой блог, но вскоре от здорового образа жизни дошла до анорексии и угодила в клинику.

«За три-четыре месяца они привели в чувство Ксюху, кормили через вену, потому что органы работали плохо, и их заново возвращали к жизни. Ксюня набрала 50% от своего веса кузнечика. И весила 33-34 килограмма во время выписки», — рассказывала Екатерина.

В больнице супругов сразу предупредили, что расстройство пищевого поведения не лечится за пару месяцев, и у Ксюши возможны рецидивы. Так и случилось — за шесть лет родители сменили несколько клиник, надеясь помочь дочери избавиться от недуга. При этом Екатерина отмечала, что на одну зависимость часто накладывается другая…

В марте 2020-го Ксению задержали за продажу наркотиков: девушка намеревалась подзаработать незаконным способом, а окружающие также заключили, что она и сама употребляла запрещенные вещества. На наследницу футболиста завели уголовное дело, а предварительно суд постановил провести экспертизу на ее вменяемость в психиатрической клинике. О своих проблемах Ксюша открыто рассказывала в телеграм-канале: помимо жалоб на РПП и булимию, она обмолвилась, что подозревала у себя социофобию, шизофрению и еще ряд психических расстройств.

В минувшем январе Вячеслав Малафеев был госпитализирован с двусторонней пневмонией: сообщалось, что одно легкое повреждено на 40, а другое — на 70 процентов. Стоило только спортсмену одолеть недуг, как снова пришлось решать проблемы дочки: Ксюшу направили на лечение в реабилитационный центр. «Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории, — делился вратарь. — Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику. К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни».