Владимир Пресняков: «Наташа – героиня. Она делает все ради сыновей»

Лидия Мартынова

Недавно Владимир Пресняков и Наталья Подольская снова стали родителями. Сейчас звездный отец старается во всем помогать жене, прекрасно понимая, как ей сложно ухаживать за двумя сыновьями.

22 октября 2020 года у Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился сын, которого назвали Иваном. Мальчик был долгожданным, ведь супруги много лет мечтали о втором общем ребенке. Сейчас Наталья находится в декрете и уделяет все свободное время Ванечке и Артемию.

Пресняков старается помогать жене, прекрасно понимая, как женщине сложно справляться с двумя детьми. «Хочу сказать, что моя жена — героиня. Она старается уделять внимание обоим, все делает, чтобы Артем не чувствовал себя обделенным вниманием. При этом она каждую ночь по несколько раз встает к младшему. Я тоже по ночам помогаю. Вот на днях Ивану сделали прививку, из-за чего у него поднялась температура до 37,8. Мы с Наташей всю ночь около него кружили», — поделился певец.

При этом Пресняков даже не помнит, когда родились его дети. Как оказалось, у певца всегда были сложности с фиксированием дат. Близкие знают об особенности Владимира и уже давно не обижаются на него.

«Не помню, когда Ваня родился. Что-то в двадцатых числах. У Артема день рождения летом в июне или июле. Наташин день рождения помнил, но не буду рисковать и называть его. Я очень извиняюсь, но вот такая у меня особенность», — рассказал артист в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, что у Преснякова теперь трое сыновей — старший Никита от Кристины Орбакайте и двое младших от Подольской. Вместе с Натальей Владимир живет уже более 15 лет. При этом у звездной семьи безупречная репутация. В интервью он все время рассказывает о том, как любит жену, называя ее настоящим идеалом.