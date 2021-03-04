Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Владимир Пресняков: «Наташа – героиня. Она делает все ради сыновей»

Владимир Пресняков: «Наташа – героиня. Она делает все ради сыновей»

Владимир Пресняков: «Наташа – героиня. Она делает все ради сыновей»

Недавно Владимир Пресняков и Наталья Подольская снова стали родителями. Сейчас звездный отец старается во всем помогать жене, прекрасно понимая, как ей сложно ухаживать за двумя сыновьями.


22 октября 2020 года у Владимира Преснякова и Натальи Подольской родился сын, которого назвали Иваном. Мальчик был долгожданным, ведь супруги много лет мечтали о втором общем ребенке. Сейчас Наталья находится в декрете и уделяет все свободное время Ванечке и Артемию.

Пресняков старается помогать жене, прекрасно понимая, как женщине сложно справляться с двумя детьми. «Хочу сказать, что моя жена — героиня. Она старается уделять внимание обоим, все делает, чтобы Артем не чувствовал себя обделенным вниманием. При этом она каждую ночь по несколько раз встает к младшему. Я тоже по ночам помогаю. Вот на днях Ивану сделали прививку, из-за чего у него поднялась температура до 37,8. Мы с Наташей всю ночь около него кружили», — поделился певец.

При этом Пресняков даже не помнит, когда родились его дети. Как оказалось, у певца всегда были сложности с фиксированием дат. Близкие знают об особенности Владимира и уже давно не обижаются на него.

«Не помню, когда Ваня родился. Что-то в двадцатых числах. У Артема день рождения летом в июне или июле. Наташин день рождения помнил, но не буду рисковать и называть его. Я очень извиняюсь, но вот такая у меня особенность», — рассказал артист в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, что у Преснякова теперь трое сыновей — старший Никита от Кристины Орбакайте и двое младших от Подольской. Вместе с Натальей Владимир живет уже более 15 лет. При этом у звездной семьи безупречная репутация. В интервью он все время рассказывает о том, как любит жену, называя ее настоящим идеалом.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Сил нет, умираю": экс-супруга Аршавина о своем состоянии после выхода из комы
"Сил нет, умираю": экс-супруга Аршавина о своем состоянии после
AliExpress запустит сеть постаматов вместе с "Почтой России" и откроет пункты выдачи заказов в ее отделениях
AliExpress запустит сеть постаматов вместе с "Почтой России" и
Второй полет Boeing Starliner к МКС снова отложили
Второй полет Boeing Starliner к МКС снова отложили
Российские частные ясли остались без отопления, света и воды из-за долгов
Российские частные ясли остались без отопления, света и воды из-за
В России заявили об обреченности попытки военного захвата Крыма
В России заявили об обреченности попытки военного захвата Крыма
В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями
Посольство РФ: Британия продолжает использовать инцидент со Скрипалями
Норвежский футболист возмутился "сумасшествием" на дорогах Москвы
Норвежский футболист возмутился "сумасшествием" на дорогах Москвы
Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ
Россиянин Василевский установил рекорд клуба НХЛ
Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
Японский миллиардер набирает команду для путешествия вокруг Луны
Российский губернатор не смог записаться на прививку от COVID-19
Российский губернатор не смог записаться на прививку от COVID-19
В России за сутки умерли 452 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 452 человека с коронавирусом

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Еще по теме

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном отдыхают на Мальдивах: кормление акул и райские пейзажи
В СМИ поговаривают о второй беременности Натальи Подольской
Видео дня: Наталья Подольская и Владимир Пресняков впервые показали сына
Владимир Пресняков подарил Наталье Подольской дорогой автомобиль