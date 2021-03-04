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Власти Кипра отказались вмешиваться в конфликт с песней для «Евровидения»

Власти Кипра отказались вмешиваться в конфликт с песней для «Евровидения»Фото: @elenatsagkrinou_official

Власти Кипра отказались вмешиваться в конфликт вокруг песни El Diablo исполнительницы Элены Цагрину, одобренной Советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорацией (RIK) для представления на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом заявил глава пресс-службы президента Виторас Пападопулос, передает РИА Новости.

Пападопулос подчеркнул, что правительство уважает точку зрения Священного Синода или тех, кто не согласен с названием песни для конкурса. «В то же время правительство полностью уважает духовную и художественную свободу творчества, которая не может быть неверно истолкована или ограничена из-за названия песни, и не следует придавать ему ненужные размеры», — добавил он.

Выбор песни, в которой есть строки «Я отдала свое сердце дьяволу, я люблю дьявола», возмутил часть кипрского общества. На телевидение стали поступать требования отозвать композицию с конкурса, некоторые также угрожали поджечь здание телекомпании. Синод Кипрской православной церкви призвал заменить песню на другую.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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