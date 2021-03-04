Воры наведались к главе САП: что украли

Лидия Мартынова

В ночь на вторник, 2 марта, у Максима Грищука, исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), обокрали автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кража из автомобиля Максима Грищука произошла в Киеве, на улице Елены Телиги. Злоумышленники выбили в машине окно и украли видеорегистратор.

Правоохранители открыли уголовное дело, но преступников пока не нашли.

Напомним, в Киеве у сотрудника посольства Нидерландов в Украине украли велосипед — его в последний раз видели возле офиса НАБУ. А в Подольском районе столицы мужчина угнал у иностранного дипломата внедорожник.

Ранее сообщалось, что полицейские Киева обнародовали криминогенную статистику столичных районов за последние месяцы — первое место неожиданно занял Шевченковский район.

Фото: Facebook Максима Грищука