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Вражда между Китаем и Тайванем дошла до ананасов

Вражда между Китаем и Тайванем дошла до ананасовФото: Globallookpress.com

Вражда между Тайванем и Китаем дошла до ананасов после того, как в конце февраля Пекин запретил ввозить фрукты с острова из-за наличия на них вредителей. Об этом пишет издание Taiwan News.

В результате тайваньские власти заявили о нарушении правил международной торговли и решили выделить 36 миллионов долларов на поддержку тайваньских фермеров. В стране также объявили кампанию, которая длится до сих пор: местных жителей призывают есть как можно больше ананасов.

Издание отмечает, что за четыре дня местные компании и граждане восполнили потенциальный дефицит продаж, закупив фруктов на годовой объем экспорта в Китай. В 2020 году на материковую часть КНР приходилось 97 процентов тайваньского экспорта ананасов.

Помимо этого крупнейшим импортером ананасов с Тайваня уже стала Япония. По словам главы Совета по делам сельского хозяйства острова Чэнь Цзичжун, японская сторона заказала рекордные 5 тысяч тонн тайваньских ананасов.

Тайваню мешает объявить независимость угроза китайского вторжения — КНР считает объединение с Тайванем своим «коренным интересом». В марте 2005 года в Китае был принят закон о применении военной силы против острова, если там провозгласят независимость. При этом в нем содержатся расплывчатые формулировки: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными.

Пекин не контролирует Тайвань с 1949 года, когда после проигрыша в гражданской войне коммунистам туда сбежали представили партии Гоминьдан. КНР при этом продолжает считать остров своей частью.

В мире

По материалам: lenta.ru
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