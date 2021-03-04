Всероссийские проверочные работы школьников предложили отменить

Вадим Карасев

Елена СтроковаФото: Максим Блинов / РИА Новости

Всероссийские проверочные работы (ВПР) школьников необходимо отменить, поскольку они не отражают реального качества знаний учеников, но создают дополнительную нагрузку. С таким предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова, пишет RT со ссылкой на письмо парламентария вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников», — подчеркнула депутат.

По ее словам, за отмену ВПР якобы проголосовали «уже тысячи учителей России».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил изданию, что в случае отмены ВПР нужно будет придумать ему замену. «Какой-то должен быть механизм контроля… (...) Как минимум надо этот вопрос обсудить, послушать наших методологов, наше министерство», — сказал он.

В 2021 году ВПР пройдут с 15 марта по 21 мая — в эти дни их будут писать ученики с 4-го по 8-й класс в штатном режиме. Кроме того, с 1 по 25 марта в режиме апробации ВПР напишут учащиеся 10-х и 11-х классов.