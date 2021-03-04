ВШЭ попала в топ-50 университетов мира по трем предметам в рейтинге QS

Вадим Карасев

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») вошел в топ-50 университетов мира по трем предметам в рейтинге QS World University Rankings by Subject 2021. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В пресс-службе отметили, что вузу удалось расширить свое присутствие в данном рейтинге за счет двух направлений. Уточняется, что НИУ «ВШЭ» досталась 45-я строчка среди мировых учебных заведений в рейтинге «Политика и международные отношения», 48-я позиция в отрасли «Социальные науки и менеджмент» и 50-е место по «Социологии».

При этом подчеркивается, что еще по шести предметам университет включили в топ 51-100. В общей сложности по 18 предметам и отраслям вуз включен в топ-150 рейтингов, в четырех из них «Высшая школа экономики» появилась впервые. В частности, речь идет об «Искусстве и дизайне», «Психологии», «Географии» и «Праве».

По 10 предметам ВШЭ стала лидером среди российских университетов. Вузу удалось опередить конкурентов в таких дисциплинах, как «Искусство и дизайн», «История», «Психология», «География», «Бухучет и финансы», «Бизнес и менеджмент», «Экономика и эконометрика», «Образование», «Социология», а также отрасли «Социальные науки и менеджмент». «Высшая школа экономики», помимо прочего, отличилась в рамках показателя «репутация среди работодателей», заработав больше 80 из 100 баллов.

В пресс-службе уточнили, что в 2021 году в рейтинг QS включили 40 отечественных учебных заведений. В сравнении с 2013 годом показатель увеличился в 20 раз.