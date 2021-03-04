Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Выставка "Быть Фетом" к 200-летию поэта открылась в Москве

Выставка "Быть Фетом" к 200-летию поэта открылась в Москве
В главном экспозиционном пространстве Государственного музея истории российской литературы - Доме Остроухова в Трубниках, открылась выставка "Быть Фетом", приуроченная к 200-летию со дня рождения поэта, передает корреспондент РИА Новости.

"У нас сегодня первый после перерыва большой выставочный проект, посвященный Афанасию Афанасьевичу Фету. Эта выставка входит в череду юбилейных мероприятий музея, которому в этом году исполняется 100 лет", - сказал директор Гослитмузея Дмитрий Бак.

На выставке представлены архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи из собраний крупнейших музеев и архивов России.


Как отметил Бак, открытию выставки предшествовали виртуальные проекты, посвященные Фету. Так, 5 декабря 2020 года, в день 200-летнего юбилея поэта, начала работу виртуальная часть проекта, включающая онлайн-лекции, цель которых, по словам директора музея, "заманить в творчество Фета".


Куратор выставки Ирина Ерисанова рассказала, что проект задумывался как место, где можно найти "своего, особенного Фета, незнакомца, почти домашнего Фета". Создатели выставки признались, что им не хотелось сосредотачиваться на биографии поэта, они стремились создать место, где можно читать его стихи.

"Первое, что хотелось сделать - создать такое место, где можно читать стихи Фета. При этом хотелось сохранить какое-то ощущение ручной работы, тактильности, бумаги, чтобы не было механических моделей, чтобы свет шел настоящий, чтобы посетители ходили и становились частью этих букв", - отметила куратор.

Экспозиция занимает в Доме Остроухова несколько залов. В первом из них стихи поэта переведены "в аудиовизуальную форму", в зале работает проектор, создающий эффект игры света и тени. Второй зал — биографический, он представляет собрание сюжетов из жизни Фета. В третьем зале можно узнать о том, как оценивали творчество Фета его современники.

Выставка продлится до 16 мая 2021 года, рассказали в пресс-службе музея.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывшая солистка «ВИА Гры» назвала шоу на Первом канале «говном»
Бывшая солистка «ВИА Гры» назвала шоу на Первом канале «говном»
Оценена степень готовности «Северного потока-2»
Оценена степень готовности «Северного потока-2»
Золото назвали «мертвым» активом
Золото назвали «мертвым» активом
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло немецкий порт
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло немецкий порт
Безбородову с дня рождения Захарьяша доставили в больницу
Безбородову с дня рождения Захарьяша доставили в больницу
Павла Бабича и Катю Скалон выгнали из спортзала
Павла Бабича и Катю Скалон выгнали из спортзала
Анна Блюменкранц отказалась лежать на сохранении и вернулась домой
Анна Блюменкранц отказалась лежать на сохранении и вернулась домой
Тайно сменивший пол солдат найден мертвым
Тайно сменивший пол солдат найден мертвым
В Словакии извинились перед Украиной за шутку о Закарпатье
В Словакии извинились перед Украиной за шутку о Закарпатье
Захарова объяснила подоплеку извинений Путина перед президентом Сербии
Захарова объяснила подоплеку извинений Путина перед президентом Сербии
Доктор Мясников обнаружил странности в поведении коронавируса
Доктор Мясников обнаружил странности в поведении коронавируса
Ведущий Первого канала назвал простую альтернативу рыбьему жиру
Ведущий Первого канала назвал простую альтернативу рыбьему жиру

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к

Еще по теме

В Москве открывается выставка к 125-летию Мандельштама
В Русском музее открылась выставка к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Выставка к 125-летию Мандельштама открывается в Москве завтра
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее