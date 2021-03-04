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"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты

"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает своего выдвижения в президенты в 2024 году, при этом для этого должно быть выполнено одно условие.

В эфире телеканала Fox News бывший высокопоставленный дипломат отметил, что может выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост, если чуть более чем через три года этого же не сделает экс-президент Дональд Трамп.

"Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Ведь мы с вами давно являемся частью консервативного движения", – ответил Помпео на вопрос ведущего Fox News о возможных президентских амбициях.

В начале текущей недели Трамп в ходе своей первого после завершения полномочий главы Белого дома публичного выступления заявил, что может снова баллотироваться в президенты страны.

сообщило, что американский сенат оправдал Трампа в ходе процесса по импичменту.
Политика

По материалам: ria.ru
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