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Захарова назвала заявление главы МИД Германии о Крыме дискредитирующим

Захарова назвала заявление главы МИД Германии о Крыме дискредитирующимХайко МаасФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, приуроченное к семилетней годовщине присоединения Крыма к России, дискредитирует Германию как председателя Комитета Совета Европы (СЕ). Такое мнение 4 марта в ходе брифинга высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отреагировала на критикующее воссоединение Крыма с Россией заявление министра иностранных дел Германии, опубликованное на сайте Совета Европы. В послании подчеркивается, что Комитет министров СЕ «осуждает незаконную аннексию» Крыма.

«Расцениваем его заявление как свидетельство неготовности Германии выполнять функции честного брокера на посту председателя в упомянутой структуре», — сказала она, подчеркнув, что подобная линия спровоцирует раскол в организации, навредит атмосфере в Совете Европы и отразится на подготовке к министерской сессии Комитета министров, запланированной на май 2021 года. При этом дипломат призвала уважать выбор граждан полуострова и обратила внимание на то, что воссоединение произошло на основе принципа Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ о праве народов на самоопределение.

Обратив внимание на то, что Берлин потребовал от Москвы соблюдения Минских соглашений, Захарова заявила, что конфликт в Донбассе не исчерпан из-за того, что Украина игнорирует данные договоренности. Также она отметила, что Берлин и Париж «не выполняют свою часть работы». «Поскольку большая доля ответственности за эти события лежит именно на Берлине, полагаем важным предложить уважаемому министру Маасу адресовать свои озабоченности самому себе», — заключила она.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

В мире

По материалам: lenta.ru
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