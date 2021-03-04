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Захарова объяснила подоплеку извинений Путина перед президентом Сербии

Захарова объяснила подоплеку извинений Путина перед президентом СербииФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила подоплеку извинений президента Владимира Путина перед его сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом она рассказала в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале издания Super.

«Это не я его (Вучича — прим. «Ленты.ру») обидела, это он обиделся. Это разные вещи. Про него не было ни слова, но он воспринял это на свой счет, хотя там было совершенно про другое, — сказала Захарова. — Это было про то, как протокольщики в Белом доме используют различные технологические приемы, чтобы переиграть ситуацию в свою пользу».

Дипломат добавила, что американская сторона пыталась устроить такие же ситуации в присутствии российской делегации. «Мы, зная это, пытаемся заранее проговорить все протокольные особенности, но это, мне кажется, был яркий пример того, как американцы опять решили поставить зарубежную делегацию в такое положение, в которое поставили. Поэтому про нее не было ни слова, поэтому он и обиделся, ну я так понимаю, что он обиделся», — продолжила она.

На вопрос, каково это, когда президент России извинялся за нее, Захарова ответила: «Таково». На уточняющий вопрос она пояснила, что каких-либо мер в отношении нее не последовало.

6 сентября 2020 года Захарова опубликовала пост, в котором иронично прокомментировала встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Поводом стало фото, на котором видно, что Трамп сидит на значительном расстоянии от собеседника. Позже она извинилась, пояснив, что имела в виду неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».

Вучич назвал слова Захаровой примитивизмом и выразил сожаление в связи с тем, что Москва не ценит Сербию как единственную европейскую страну, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.

Позднее сербский лидер рассказал, что Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились за слова Захаровой, подчеркнув, что считает этот инцидент «проходным и неважным».

В мире

По материалам: lenta.ru
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