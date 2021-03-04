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Захарова призвала Евросоюз "сменить свой обвинительный тон"

Захарова призвала Евросоюз "сменить свой обвинительный тон"
МИД России призывает Евросоюз сменить обвинительный тон и начать выстраивать конструктивный диалог с Москвой, заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан призвали Россию разрешить проведение международного расследования дела Алексея Навального. Они заявили, что россиянин был якобы "отравлен новой формулой "Новичка"".

"Мы предлагаем ЕС сменить свой публичный, обвинительный тон. Мы призываем, наконец, начать разговор с фактами на руках, кстати говоря, и по проблемным, а может и в первую очередь по проблемным вопросам. Мы к такому разговору готовы", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что ЕС необходимо "просто отказаться от бессмысленной конфронтационной риторики" и начать выстраивание "конструктивного диалога с нашей страной на равноправной и взаимовыгодной основе".

сообщило, что Захарова ответила на заявления США о санкциях к РФ.
В мире

По материалам: ria.ru
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