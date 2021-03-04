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Захарова сочла дикими заявления МИД Словакии о «Спутнике V»

Захарова сочла дикими заявления МИД Словакии о «Спутнике V»Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия сочла недостойными и дикими заявления главы МИД Словакии, назвавшего российскую вакцину против коронавируса орудием гибридной войны. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Захарова напомнила, что поставки российского препарата в Словакию начались по просьбе правительства страны. «Такие заявления выглядят странно, а иногда, мне кажется, даже дико, потому что сейчас концентрироваться надо на том, как преодолеть трудности, но уж точно не создавать новые подобными заявлениями», — сказала она.

Словакия приняла первую партию вакцины российского производства «Спутник V» 1 марта. Первый миллион доз предполагается доставить в течение марта и апреля. Вакцинация в стране начнется в течение двух недель.

Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри страны. Глава МИД Словакии Иван Корчок обрушился с критикой на премьер-министра Игора Матовича, который лично встречал первую партию в аэропорту. Корчок даже назвал российский препарат «инструментом гибридной войны», который разделяет европейские страны и выставляет ЕС неудачником. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова. Она указала, что препарат еще не прошел в ЕС необходимых разрешительных процедур, и предложила попросить о регистрации «Спутника V» в европейском медицинском регуляторе.

В мире

По материалам: lenta.ru
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