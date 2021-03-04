Завершились первые финалы Олимпиады Кружкового движения НТИ

Лидия Мартынова

Завершились первые финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы. В соревнованиях участвовали 145 школьников из России и Беларуси. Серию финалов открыли профили «Большие данные и машинное обучение» и «Нейротехнологии и когнитивные науки». Оба направления включены в перечень Российского совета олимпиад школьников как олимпиады II уровня – победа приносит 100 баллов ЕГЭ и льготы при поступлении в ведущие технические вузы страны. Соревнования проходили в распределенном формате: финалисты смогли работать над задачами, не покидая своих регионов.

Среди призеров и победителей профиля «Нейротехнологии и когнитивные науки» – старшеклассники из Московской, Новгородской, Новосибирской и Томской областей, а также из Москвы.

Призеры и победители профиля «Большие данные и машинное обучение» учатся в школах Белгородской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Томской и Тульской областей, Красноярского и Приморского краев, республик Башкортостан и Чувашия, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Олимпиада Кружкового движения – первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, АНО «Платформа НТИ» и компанией РВК. В 2020/21учебном году соревнования проходят по 28 направлениям инженерной деятельности. На трек для 8−11-х классов зарегистрировались более 80 тысяч школьников из 85 регионов России.