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Зеленский утвердил решение СНБО по двойному гражданству: что это значит

Зеленский утвердил решение СНБО по двойному гражданству: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства». Об этом сообщает Офис президента.

Решение предусматривает проведение в двухмесячный срок инвентаризации и анализа законодательства Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Так, будет устанавливаться наличие или отсутствие правовой определенности запрета людям с двойным гражданством занимать определенные государственные и политические должности.

По результатам этого анализа правительство должно в шестимесячный срок вынести на рассмотрение Рады проекты законов по запрету лицам с двоим гражданством:


претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;
претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;
иметь допуск к государственной тайне; быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;
быть членом политической партии.

Планируется разработать и представить на рассмотрение Рады порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины.

Также будет разработан порядок представления украинцами деклараций о получении иностранного гражданства. За недостоверные сведения в них должна быть установлена ответственность.

Решение СНБО предусматривает, что правительство должно начать диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами (кроме государства-агрессора) по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, разрешающий украинцам двойное гражданство.

Фото: скриншот видео

Украина

По материалам: fakty.ua
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