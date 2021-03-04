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"Золотая маска" объявила online программу

"Золотая маска" объявила online программу
Программа "Золотая маска" online одноименного театрального фестиваля откроется 10 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

"Весной 2021 года в четвертый раз стартует "Золотая маска" online. Трансляции четырех спектаклей, отмеченных экспертами премии, пройдут на главной странице портала "Рамблер". В течение года все спектакли будут доступны на мультимедийном сервисе Okko", - говорится в сообщении.

Откроет программу 10 марта спектакль Новосибирского театра "Старый дом", получивший 11 номинаций на премию "Золотая маска". 9 апреля пройдет спектакль "Чернобыльская молитва" Никитинского театра из Воронежа. 2 мая состоится трансляция спектакля из Екатеринбурга "Приказ короля" театра "Урал Опера Балет", уже отмеченного двумя премиями "Золотая маска" на прошлом фестивале.


Завершит программу онлайн-премьера БДТ имени Товстоногова "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Спектакль продолжает театральный сериал Андрея Могучего, первые две части постановки уже были показаны в программе "Золотая маска" online. Дата показа будет объявлена отдельно.

[media=https://www.instagram.com/p/CL8409UnWRz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

"Все четыре спектакля-участника программы "Золотая маска" online представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием. Премьеры, ставшие безусловными событиями последних театральных сезонов, будут доступны зрителям по всей стране", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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