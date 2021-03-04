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Золото назвали «мертвым» активом

Золото назвали «мертвым» активомФото: Unsplash

Американский миллиардер, владелец баскетбольного клуба НБА Dallas Mavericks Марк Кьюбан назвал золото «мертвым» активом. Об этом бизнесмен написал в Twitter в ответ на пост главы инвесткомпании Euro Pacific Capital Питера Шиффа.

Финансист иронично высказался об инвесторах, купивших биткоины и ждавших дальнейшего роста их цены. По его словам, биржи поддались мании, из-за чего котировки самой известной криптовалюты стремительно росли, но со стороны покупателей это было недальновидным шагом, что и подтвердилось при падении цены.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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