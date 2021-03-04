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Звезда фильма «Первоклассница» рассказала об издевательствах Андрея Миронова

Звезда фильма «Первоклассница» рассказала об издевательствах Андрея Миронова

Знаменитый актер, как известно, родился в Москве и впоследствии посещал школу № 170, расположенную в Петровском переулке. Вместе с ним училась Наташа Защипина, которая тоже стала актрисой, снималась в картинах «Жила-была девочка», «Слон и веревочка», «Первоклассница».


Миронов был младше Натальи на два года. Девочку Андрей невзлюбил, как и многие другие одноклассники. По словам Защипиной, все из-за того, что она в столь юном возрасте уже стала известной.

«Толстый мальчик, учившийся младше, при любом удобном случае начинал издеваться, ставил подножку и кричал: «Дорогу Защипиной! Она знаменитая!». Мальчика этого звали Андрюша Миронов. Спустя несколько лет мы встретились с ним на сцене Театра Сатиры», — рассказала Защипина. 

Лев Маковский, который тоже учился с актером, вспоминает, что тот не был ни старостой, ни лидером, но в классе его любили. «Вслед за ним мы освоили вошедшее в моду регби. Потом Андрей загорелся: «Давайте выпускать стенгазету!». В седьмом классе к нам присоединились девчонки из соседней расформированной школы. Это было событие! Мы подтянулись, перестали употреблять грубоватые словечки, начали более старательно одеваться. Андрей первый задал тон. Обращался к девочкам на вы, останавливался у двери в класс, пропуская их вперед, а первой красавице школы Галине Булавиновой помогал нести портфель. Она была из интеллигентной семьи, мама — балерина, отчим — известный драматург Владимир Дыховичный», — отметил Маковский. 

Андрей Миронов после школы поступил в театральный, и его ухаживания за Галиной так и не вылились во что-то большее. 

«Он уже тогда демонстрировал, что актерская профессия для него на первом месте. Не каждый ученик ушел бы с выпускного вечера, чтобы готовиться к экзамену в театральный. А он ушел сразу после торжественной части! И Галя осталась одна, без кавалера. Но одноклассницы рассказывали, что разошлись они не сразу, а уже когда Андрей был на первом курсе, потому что он приударил за своей однокурсницей в Щукинском училище», — рассказал Лев.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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