Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев отмечает день рождения

Анастасия Иванова

Слухи о плачевном состоянии певца появляются с завидной регулярностью. Но в пику всем злым языкам сегодня Борис Михайлович отмечает 67-й день рождения. «NewsTes.ru» узнал, о чем он говорит с Аллой Пугачевой, почему отказывается от финансовой помощи подруг и что заказал на праздник.

Моисеев давно пропал из поля зрения широкой общественности. Он ведет очень уединенный образ жизни: не дает концертов, не посещает светские мероприятия. Однако, сегодня вечеринка пройдет в его московской квартире — впервые за долгое время здесь будет многолюдно. Ведь поздравить Бориса Михайловича с днем рождения соберутся его танцевальный и музыкальный коллективы, с которыми он когда-то исколесил сотни городов. «Планировали приехать и друзья из Ялты, — рассказывает «NewsTes.ruу» директор артиста Сергей Горох. — Накрываем большой стол. Боря заказал фаршированные перцы, оливье и мандарины — как в Новый год. Но по сути для каждого человека это он и есть».

В этот день Моисееву всегда звонит его близкая подруга — Алла Пугачева. «Он, конечно, ждет теплых слов от нее и Максима Галкина, точно что-то душевное придумают, — продолжает Горох. — Алла Борисовна часто на связи, минимум, раз в месяц, поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее, Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении».

Также у певца есть три не менее близких человека, он даже называет их «сестрами» — Нелли Кобзон, Галина Романовская и Ада Тодд. На последней Борис Михайлович даже когда-то хотел жениться, но не сложилось. Все они регулярно общаются с музыкантом, присылают цветы, подарки и даже деньги, хоть тот и сопротивляется.

Постоянно всплывающие в Сети сведения о якобы тяжелом состоянии, обижают Моисеева. Хоть здоровье и оставляет желать лучшего после инсульта, чувствует он себя вполне прилично. Кстати, недавно на эту тему высказалась Алена Апина, заявив, что артист очень плох.

«Они дружат, Борис крестный ее дочери, но виделись последний раз довольно давно — больше полугода назад, — поясняет директор певца. — Думаю, Алена что-то прочитала, приняла за чистую монету и воспроизвела публично. Всякие сплетни ранят. Он находится в гармонии, принял себя таким, какой есть. Разумеется, последствия болезни присутствуют, никуда не деться, но образ жизни ведет достаточно активный. Рано встает, совершает утренние процедуры, завтракает, читает письма и отвечает поклонникам, смотрит новости, иногда выходит в парк рядом с домом. Но там часто посторонние люди узнают, беспокоят. Его навещают медики, раз в месяц сам ездит в центр неврологии к лечащему врачу».