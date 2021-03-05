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6 необычных и интересных фактов про Масленицу

6 необычных и интересных фактов про Масленицу

Масленица — яркий и важный праздник, в котором переплелись православные и народные традиции. Эксперты поделились интересными фактами, о которых вы могли не знать.


Многие уже знают об обрядах и заговорах на Масленицу, о ее базовых традициях. Настало время показать этот праздник с немного иной стороны.

Масленица — единственный разрешенный Церковью языческий праздник

Церковь не против празднования встречи весны, поэтому Масленичная неделя в древности была объединена с Сыропустной. Подготовку к Великому посту решили объединить с народными гуляниями, так как со следующей недели после Масленицы начинается период строжайшего воздержания от мяса и другой животной пищи, а также от веселья. Масленица стала послаблением для народа, который привык встречать весну пышно и с размахом.

У Масленицы есть много альтернативных названий

Самое распространенное из них — «Комоедица». Раньше так называли Встречу весны. У того праздника даже традиции были иными, поэтому такое название можно считать неправильным. Историки зафиксировали несколько самых популярных альтернативных названий, которые действительно относятся к Масленице: «Поползуха», «Масляна», «Мясопуст», «Молочная неделя», «Объедуха».


Масленица — мировой праздник

Масленица празднуется не только в России, Украине и Белоруссии. Ее отмечают во Франции, Англии, Канаде, а также везде, где есть много славян.

Раньше Масленицу праздновали в другое время

Масленица праздновалась каждый год в один и тот же день — в весеннее равноденствие 21 или 20 марта. Считалось, что именно в этот день природа пробуждается ото сна, и начинается весенний период.

Блин не олицетворяет Солнце

Солнце — это символ добра, силы, позитивной энергии. Говорят, что люди в древности верили, что с первым съеденным блином на неделе Масленицы они становятся сильнее. На самом деле, блины и Масленица могут быть вовсе не связаны. Историки до сих пор не могут прийти к общему мнению относительно того, являются ли блины исконно масленичным угощением. Есть некоторые факты, говорящие как за, так и против этого. Есть распространенная версия — о том, что блины стали традицией около 200 лет назад. В древности это было поминальное блюдо.


Сжигание чучела — это не проводы зимы

В древности это был обряд, похожий на жертвоприношение. Чучело считалось символом плодородия. В отличие от каких-нибудь кельтских обрядов жертвоприношения, на Руси не убивали для этого животных. Чучело клали в гроб и возили по деревне, затем собирались все люди и сжигали его, призывая богов к помощи и благословению всех семей на успешные работы. Считалось, что, если этого не сделать, почва будет менее плодородной.

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По материалам: dailyhoro.ru
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