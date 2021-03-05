6 причин, почему BTS должны получить Грэмми в 2021 году

Лидия Мартынова

Песня «Dynamite» номинирована на премию.

В этом году состоится Грэмми, на которую номинирована песня группы BTS «Dynamite». Рассказываем, почему коллектив должен выиграть эту премию!

В 2020 году ребята лидировали во многих чартах и рейтингах по продажам и трансляциям. Но главное, что они преодолевали языковые барьеры! BTS заняли первое место в «Global Artist Chart» и стали первой азиатской группой, которая этого добилась.«Dynamite» – хит чартов Billboard. Песня лидировала в таких чартах: «Hot 100», «Global 200», «Global Excl. США».Много наград. Ребята за свою карьеру получили больше 360 наград. Пришло время Грэмми!Качественная музыка. Несмотря на то, что парни часто представляют новые треки, а выпустили они же больше 200 песен, они продолжают делать свою работу качественно!Поп-иконы в Азии. В начале своего пути парни были аутсайдерами. Однако сейчас они являются поп-иконами в Азии. Кроме того, они столкнулись со многими трудностями, например, с расизмом, но не сдались.Шуга (Suga) добивается всего, что хочет! И разве это не аргумент к тому, чтобы дать уже парням Грэмми?