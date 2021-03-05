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6 причин, почему BTS должны получить Грэмми в 2021 году

6 причин, почему BTS должны получить Грэмми в 2021 году

Песня «Dynamite» номинирована на премию.

В этом году состоится Грэмми, на которую номинирована песня группы BTS «Dynamite». Рассказываем, почему коллектив должен выиграть эту премию!


В 2020 году ребята лидировали во многих чартах и рейтингах по продажам и трансляциям. Но главное, что они преодолевали языковые барьеры! BTS заняли первое место в «Global Artist Chart» и стали первой азиатской группой, которая этого добилась.
«Dynamite» – хит чартов Billboard. Песня лидировала в таких чартах: «Hot 100», «Global 200», «Global Excl. США».
Много наград. Ребята за свою карьеру получили больше 360 наград. Пришло время Грэмми!
Качественная музыка. Несмотря на то, что парни часто представляют новые треки, а выпустили они же больше 200 песен, они продолжают делать свою работу качественно!
Поп-иконы в Азии. В начале своего пути парни были аутсайдерами. Однако сейчас они являются поп-иконами в Азии. Кроме того, они столкнулись со многими трудностями, например, с расизмом, но не сдались.
Шуга (Suga) добивается всего, что хочет! И разве это не аргумент к тому, чтобы дать уже парням Грэмми?
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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