Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится принять участие в реализации федеральной программы "Стимул" и с использованием её механизмов комплексно застроить две территории, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоселектора принял участие в заседании правкомиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отмечается в релизе.

Сообщается, что на заседании обсуждались мероприятия по комплексному развитию территорий и по программе "Стимул", нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также сокращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей инфраструктуры. Кумпилов доложил о реализации в республике нацпроекта "Жилье и городская среда", отметив, что в прошлом году регион ввел 258 тысяч квадратных метров жилья, в этом году планируется ввести около 300 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.


"На сегодняшний день Адыгея ведет подготовку для заключения договора по программе "Стимул", разработанной Минстроем России. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки. Также... республика досрочно завершает региональную программу по переселению граждан из ветхого жилья", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова.

Федеральная программа "Стимул" предусматривает субсидирование строительства инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. Ранее сообщалось, что по этой программе в 2021 году построят 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 66 регионах России.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу
Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по
Полицейский таран на трассе Одесса — Киев: есть жертвы
Полицейский таран на трассе Одесса — Киев: есть жертвы
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Что известно о модели Алине Санько, которая представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»
Что известно о модели Алине Санько, которая представит Россию на
Мама Кейт Миддлтон: «С внуками я чувствую себя живой»
Мама Кейт Миддлтон: «С внуками я чувствую себя живой»
Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и рожай!»
Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и
Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео
Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Россия потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу СМИ
Россия потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
Российские врачи заметили вызывающую беспокойство тенденцию в пандемии
Российские врачи заметили вызывающую беспокойство тенденцию в пандемии
Россиянина засудили за ругань на латыни
Россиянина засудили за ругань на латыни

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья

Еще по теме

Кумпилов оценил роль депутатов Хасэ в преодолении последствий пандемии
Кумпилов поручил исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм
Татарстан в 2017 году планирует сохранить ввод жилья на текущем уровне
Минстрой: Около 75,3 миллионов квадратных метров жилья ввели в 2018 году