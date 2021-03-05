Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Анастасия Иванова

Адыгея готовится принять участие в реализации федеральной программы "Стимул" и с использованием её механизмов комплексно застроить две территории, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоселектора принял участие в заседании правкомиссии по региональному развитию, которое провёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отмечается в релизе.

Сообщается, что на заседании обсуждались мероприятия по комплексному развитию территорий и по программе "Стимул", нацеленной на ускоренные темпы жилищного строительства, а также сокращение финансовых и временных издержек при строительстве подводящей инфраструктуры. Кумпилов доложил о реализации в республике нацпроекта "Жилье и городская среда", отметив, что в прошлом году регион ввел 258 тысяч квадратных метров жилья, в этом году планируется ввести около 300 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении.





"На сегодняшний день Адыгея ведет подготовку для заключения договора по программе "Стимул", разработанной Минстроем России. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки. Также... республика досрочно завершает региональную программу по переселению граждан из ветхого жилья", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова.

Федеральная программа "Стимул" предусматривает субсидирование строительства инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории. Ранее сообщалось, что по этой программе в 2021 году построят 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 66 регионах России.