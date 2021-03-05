Академия Минпросвещения анонсировала старт «Весенней школы управленцев»

Лидия Мартынова

Академия Минпросвещения анонсировала старт «Весенней школы управленцев», сообщает пресс-служба академии.

Старт набора слушателей был анонсирован в рамках онлайн-семинара «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы», который состоялся на дистанционной площадке Академии Минпросвещения России для управленцев педагогических вузов и организаций дополнительного профессионального образования педагогов. Ключевой темой дискуссии стала цифровая инфраструктура системы дополнительного профессионального образования.

Эксперты Академии Минпросвещения объединили на одной площадке управленцев педагогических вузов и представителей институтов развития образования из Челябинской, Омской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Сомодератором вебинара выступил ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов.

Спикеры поделились наработанным опытом применения дистанционных технологий при реализации программ дополнительного профессионального (педагогического) образования, обсудили главные цели и задачи онлайн-обучения, содержание и эффективность электронных учебных курсов.

Представители Академии Минпросвещения рассказали о создании цифровой экосистемы дополнительного профессионального образования и анонсировали ближайшие мероприятия для подготовки управленческих кадров. Академия готовит серию стажировок совместно с региональными институтами развития образования, а также открыла регистрацию для участия в «Весенней школе управленцев». Школа пройдет с 10 марта по 28 апреля 2021 года. Слушателями вебинаров могут стать руководители муниципальных органов управления образованием и руководители образовательных организаций, работающие в должности до двух лет. Онлайн-интенсив рассчитан на восемь занятий, тематика которых связана с основными управленческими компетенциями.

«На сайте Академии Минпросвещения собраны уникальные материалы, в том числе интенсив «Зимней школы управленцев», который пользовался большой популярностью: по итогам работы удостоверения получат 90 участников. К вебинарам подключались более 700 человек. Также академия предоставляет бесплатный доступ ко всем семинарам, стратегическим сессиям, офлайн-материалам стажировок и вебинаров, которые проходят на наших дистанционных площадках, чтобы у управленцев и педагогического сообщества нашей страны были в доступе все современные инструменты развития профессиональных компетенций», – сообщила первый заместитель директора Академии Минпросвещения России Ирина Жданова.

Академия Минпросвещения России – подведомственное учреждение Министерства просвещения Российской Федерации и ведомственный проектный офис национального проекта «Образование».

В функции академии входят мониторинг реализации нацпроекта «Образование», оценка достоверности, актуальности и полноты информации о достижении целевых показателей, ведение единого федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования, разработка подходов к повышению квалификации руководителей, координация деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров. Академия координирует деятельность единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.