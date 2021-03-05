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Актриса из «Звездных войн» рассказала о травле со стороны фанатов саги

Актриса из «Звездных войн» рассказала о травле со стороны фанатов сагиКелли Мари ТрэнКадр: «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Актриса из «Звездных войн», Келли Мари Трэн рассказала о травле со стороны фанатов саги. Об этом она поведала в интервью для The Hollywood Reporter.

В беседе с журналом 32-летняя артистка поделилась переживаниями по поводу расистских и сексистских комментариев в ее сторону во время работы над «Звездными войнами». Трэн сравнила пережитое с «публичным романом, который закончился громким расставанием».

«Если кто-то не понимает меня или мой опыт, я не должна была терпеть их женоненавистничество и расизм. Может быть, им просто не хватает воображения, чтобы понять, что в мире живут разные люди», — рассказала Трэн. Из-за травмирующего опыта актрисе пришлось отказаться от работы над некоторыми проектами ради эмоционального восстановления.

Отмечается, что Трэн стала первой цветной женщиной за всю историю космической оперы, которая получила одну из главных ролей в франшизе. В «Звездных войнах: Последние джедаи» и «Звездных войнах: Скайуокер. Восход» она исполнила роль пилота Роуз Тико.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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