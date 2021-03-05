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Александра Гозиас с мужем приобрели свое жилье, и задумались о пополнении

Александра Гозиас с мужем приобрели свое жилье, и задумались о пополнении
Мечты сбываются, главное в них верить. Да да да мы это сделали, приобрели своё жильё. Где квадратные метры позволят нам ещё увеличить нашу семью на одного (а может и на пару) человек.

Пока самой не верится. Это была мечта многие годы, в которую я верила и усердно шла к ней. Поэтому я всегда говорю вам пишите свои желания, запускайте мысли в космос. Не отступайте от своих целей (даже если очень тяжело) идите к ним не смотря ни на что.

Ну а я теперь, у себя в сториз буду делиться с вами всеми этапами ремонта. Будем вместе решать, каким цветом будут стены, и какая мебель круче. Так как муж всегда на работе, очень многое ложится на мои плечи. Спасибо всем кто искренне порадовался за мою семью. Ну а я пошла мечтать, чтобы ремонт растянулся не на года.
Блоги / Мнения

По материалам: life-dom2.su
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