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Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Аллы Пугачевой

Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Аллы Пугачевой

Артист начинал работать на эстраде в 70-е годы и играл тогда в разных коллективах. Талантливый музыкант приглянулся Алле Пугачевой, и она позвала его в свой ВИА «Ритм».


Как вспоминает музыкант, от предложения самой Примадонны он отказываться не стал. «Мне позвонил друг Виталик Любезнов, который тогда работал у Пугачевой гитаристом, и говорит: «Алла ищет музыкантов с хорошими инструментами и данными». А у меня в то время уже была американская гитара Gibson Les Paul, которую мне привез товарищ. И я пришел. Алла на все это посмотрела, послушала и говорит: «Ладно, годится». И я начал работать в ее коллективе», — поделился Глызин. 

Артист вспоминает, что весь коллектив ВИА «Ритм» умел неплохо повеселиться. В центре праздника всегда находилась Пугачева, которая и задавала тон любым посиделкам. «Алла всегда всех собирала в своем люксе, и мы устраивали веселые вечеринки. Был очень дружный коллектив. Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу — она в тот период времени была очень демократичной: когда надо было быть жесткой — была жесткой, но мы всегда оставались вместе. Мы жили как одна большая дружная семья», — рассказал Глызин. 

Правда, Алексей Сергеевич долго в «Ритме» не проработал. Примерно через два года его позвали в группу «Веселые ребята», но прежде чем туда идти, он спросил разрешения у Аллы Борисовны. 

«Зашел после концерта к ней в гримерку и сказал: «Алла, такая история, меня пригласили в «Веселые ребята». И она отреагировала без слез и скандалов, ответив: «Благословляю». Мы обнялись, и я пошел, — вспомнил Глызин. 

67-летний Алексей Сергеевич с иронией говорит о себе, ведь в молодости он не отличался примерным поведением. «Жить надо там, где ты чувствуешь себя человеком, где тебе комфортно, где ты нужен. Я себя чувствую полезным в России.  Я — сволочь, бабник, алкоголик, наркоман! Человек, который любит юмор, который любит жизнь и который любит своих близких и друзей.», — отметил артист в выпуске программы «Легенда» на RTVI.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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