Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам

Влада Некрасова

Размер ставки по банковским вкладам зависит от ключевой ставки Банка России. Достаточно долго она снижалась и сейчас находится на рекордном минимуме 4,25 процента. Сейчас экономика восстанавливается, и регулятор подает сигналы, что в перспективе ключевая ставка может быть повышена, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"До конца года она может вырасти до 5-5,5 процента, это оптимальный уровень, чтобы обеспечить доходность вкладов и защитить средства граждан от влияния инфляции. По данным Центробанка, этот показатель в 2021 году составит 3,7-4,2 процента", – отмечает финансист.

Затем и российские банки увеличат ставки по вкладам, тем самым способствуя привлечению клиентов и наращиванию объема ликвидности. Оптимально, когда ставки по депозитам дают возможность получения прибыли, тогда как на текущий момент они уходят в отрицательную зону, говорит Тузов.

По его оценке, при ключевой ставке выше 5,5-6 процентов ставки по депозитам вырастут до аналогичного уровня.