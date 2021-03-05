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Андрей Черкасов считает, что женщина ничего не должна

Андрей Черкасов считает, что женщина ничего не должна
Ах, Вы мои хорошие. Моя замечательная женская аудитория. Тигрицы мои. Неделю назад выложил пост о том, что должен делать мужчина, чтобы радовать свою женщину. Более тысячи комментариев, свыше 100 тыс. лайков. Топ! Восторг и аплодисменты... Вы мысленно подняли меня на свои нежные руки и несли от Тверской до Красной площади.

А позавчера написал пост о том, что должна женщина... И всё! Мои подписчицы мгновенно организовали виртуальный митинг и вышли на протесты с принципиальным и оппозиционным транспарантом - «Женщина ничего не должна!».

Вы возмущённо и требовательно выкрикивали: «А что должен мужчина?!». Мысленно сожгли меня на костре вместе с Джордано Бруно... Некоторые были безжалостны: «Разочарована, отписываюсь». Милые мои, ну конечно Вы никому ничего не должны. Сдаюсь. Хотя нет! Фиг Вам! Должны! Должны получать цветы и подарки чаще и должны быть счастливы и любимы. Я Вас обожаю! Скоро 8 марта!
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По материалам: life-dom2.su
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