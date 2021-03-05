Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности

Лидия Мартынова

Россия положительно воспринимает сигналы США о планах диалога по стратегической стабильности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы положительно воспринимаем сигналы из Белого дома и госдепартамента о планах восстановления диалога по стратегической стабильности, о возможности дальнейшего диалога по КВ (контролю над вооружениями - ред.)", - сказал Антонов, выступая в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ" в четверг. Текст выступления посла распространило посольство.

"Принципиально важно, что одним из первых шагов Дж.Байден поддержал российское предложение продлить ДСНВ на пять лет", - добавил он.

Вашингтона победил. Твердо убеждены, что сохранение ДСНВ отвечает национальным интересам России и США", - добавил Антонов.

По его словам, лишь в последний момент двум великим державам удалось спасти режим контроля над вооружениями от полного разрушения.