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Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей

Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелейФото: Evan Vucci / AP

Районы на границе США и Мексики стали менее безопасными и открытыми для преступников после прихода к власти президента Джо Байдена. Об этом заявил шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс (Mark Daniels), передает The Washington Times.

По его словам, прекратив строительство стены, новая администрация оставила без внимания уже имеющиеся высокоскоростные дороги, предназначенные для пограничников. В итоге из-за отсутствия физического барьера на южной границе у членов наркокартелей появилась возможность свободно пользоваться удобными трассами и проникать вглубь США. «Мы буквально построили дороги для наркокартелей», — подчеркнул Дэниелс.

Шериф объяснил, пограничные спецслужбы не в состоянии в полной мере сдерживать наплыв нелегальных мигрантов, а также контрабандистов, переправляющих через границу людей и наркотики.

Недовольство новой иммиграционной политикой выражал и конгрессмен от Техаса Майкл Маккол. «Все хорошее, что было сделано за последние четыре года в борьбе с нелегальной миграцией, будет испорчено за несколько месяцев», — отмечал он.

С 19 февраля Вашингтон приступил к первому этапу программы, «направленной на восстановление безопасной и упорядоченной обработки документов на юго-западной границе». В ее рамках мигрантам помогают оформить виртуальную регистрацию, после чего разрешают пересечь границу. При этом рассмотрения своих запросов и судебных слушаний мигранты теперь ждут на территории Штатов, а не Мексики, как это было при Дональде Трампе.

До этого Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. В заявлении говорилось, что новая администрация США «не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе». Он также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

В мире

По материалам: lenta.ru
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