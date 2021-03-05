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Безработные захватили театр в Париже

Безработные захватили театр в ПарижеФото: Francois Mori / AP

Работники культуры, оставшиеся без работы из-за пандемии, оккупировали театр в Париже. Об этом сообщает издание Associated Press.

Группа из 50 человек захватила театр «Одеон» в четверг, 4 марта. На фасаде здания они развесили транспаранты с надписями «Культуру принесли в жертву» и «Шесть безработных из 10 не получают компенсации — позор!». Протестующие отказываются покидать здание, пока власти не обратят внимание на их требования. В частности, они просят правительство продлить еще на год госпомощь для сезонных театральных работников, которые еле сводят концы с концами из-за пандемии.

Театры, кинотеатры, музеи и другие места культурного досуга во Франции были закрыты большую часть предыдущего года из-за введенных в стране противовирусных ограничений. О сроках возобновления их работы пока не объявлено.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, но ее окончания можно ожидать к началу 2022 года. Он предупредил, что это не означает полного исчезновения вируса.

В мире

По материалам: lenta.ru
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