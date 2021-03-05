Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларов

Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларовФото: Globallookpress.com

Генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл напророчил, что в следующее десятилетие биткоин может подорожать до миллиона долларов. Своим мнением он поделился с Bloomberg. «Он вырастет до самой Луны, до Марса и в конечном итоге станет мировой валютой», — уверен Пауэлл.

Подобные экстремальные прогнозы не являются чем-то новым для крипторынка. Летом 2020-го года Пауэлл обещал, что за два года самая популярная криптовалюта взлетит до 100 тысяч долларов за монету. Но пока доллар остается мировой резервной валютой и является эталоном для мировой торговли, хотя его стоимость в прошлом году несколько снизилась, отмечает агентство.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Партнер СП-2 оценил степень готовности газопровода
Партнер СП-2 оценил степень готовности газопровода
Над Прибалтикой на малой высоте пролетели стратегические бомбардировщики США
Над Прибалтикой на малой высоте пролетели стратегические
Названа дата возвращения "Танцев" на ТНТ после приостановки съемок из-за коронавируса
Названа дата возвращения "Танцев" на ТНТ после приостановки съемок
Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларов
Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларов
Судья Емельянов заявил о попытке незаконного увольнения, — СМИ
Судья Емельянов заявил о попытке незаконного увольнения, — СМИ
Две книги Роулинг о Гарри Поттере номинированы на премию "Ясная поляна"
Две книги Роулинг о Гарри Поттере номинированы на премию "Ясная
Пенсионный консультант дал совет, как накопить на безбедную старость
Пенсионный консультант дал совет, как накопить на безбедную старость
Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Мужчина лишился ног на железнодорожном вокзале в Киеве
Мужчина лишился ног на железнодорожном вокзале в Киеве
Меган Маркл: «Дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас»
Меган Маркл: «Дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас»
Скопинский маньяк не явился домой после освобождения
Скопинский маньяк не явился домой после освобождения

Топ на сегодня

Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами, временем и эмоциями
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами,
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в Германии
Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в

Еще по теме

Защитник клуба НБА "Торонто" Пауэлл договорился о новом контракте на $42 млн - СМИ
Криптовалютный рынок подорожал до 300 млрд долларов
Курс биткоина растет после рекордного падения
Стоимость биткоина упала до 6,5 тысячи долларов