Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларов
Сегодня, 03:19 Вадим КарасевФото: Globallookpress.com
Генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл напророчил, что в следующее десятилетие биткоин может подорожать до миллиона долларов. Своим мнением он поделился с Bloomberg. «Он вырастет до самой Луны, до Марса и в конечном итоге станет мировой валютой», — уверен Пауэлл.
Подобные экстремальные прогнозы не являются чем-то новым для крипторынка. Летом 2020-го года Пауэлл обещал, что за два года самая популярная криптовалюта взлетит до 100 тысяч долларов за монету. Но пока доллар остается мировой резервной валютой и является эталоном для мировой торговли, хотя его стоимость в прошлом году несколько снизилась, отмечает агентство.
По материалам: lenta.ru