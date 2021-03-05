Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларов

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл напророчил, что в следующее десятилетие биткоин может подорожать до миллиона долларов. Своим мнением он поделился с Bloomberg. «Он вырастет до самой Луны, до Марса и в конечном итоге станет мировой валютой», — уверен Пауэлл.

Подобные экстремальные прогнозы не являются чем-то новым для крипторынка. Летом 2020-го года Пауэлл обещал, что за два года самая популярная криптовалюта взлетит до 100 тысяч долларов за монету. Но пока доллар остается мировой резервной валютой и является эталоном для мировой торговли, хотя его стоимость в прошлом году несколько снизилась, отмечает агентство.