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Блокчейн-компания купила и сожгла работу Бэнкси, сделав ее виртуальной

Блокчейн-компания купила и сожгла работу Бэнкси, сделав ее виртуальной
Блокчейн-компания Injective Protocol купила за 95 тысяч долларов у нью-йоркской галереи работу известного уличного художника Бэнкси, в ходе акции в США, которая транслировалась онлайн, сожгла ее и превратила произведение в виртуальный актив, невзаимозаменяемый токен (NFT), сообщает телеканал CBS.

Речь идет о черно-белой работе Бэнкси под названием "Morons (White)", на которой изображен аукцион предметов искусства.

Как отмечает телеканал, "картина" имела подпись уличного художника и сертификат Pest Control ("Борьба с вредителями") – единственной организации, подтверждающей авторство Бэнкси. Всего существует 500 копий этого произведения.

подтвердила телеканалу, что Injective Protocol приобрела работу стрит-арт художника в январе за 95 тысяч долларов. О том, что "картина" будет уничтожена, галерея не знала.

Сожжение произведения состоялось в неназванном месте в Бруклине и транслировалось онлайн в специально созданном Twitter-аккаунте BurntBanksy и на платформе Youtube.

"Через несколько мгновений" после акции, как отмечает телеканал, сотрудники Injective Protocol при помощи блокчейн-технологии создали "цифровой образ предмета искусства". Как сообщил представитель Injective Protocol Мирза Уддин, это первый известный случай превращения физически существующего произведения искусства в виртуальный актив. Как сообщает журнал Forbes, организаторы акции планируют провести аукцион, на котором инвесторы будут делать ставки при помощи криптовалют. По данным издания, хотя Бэнкси не принимает в этом участия, про "мероприятие с токеном" ему известно.


"Мы рассматриваем это сожжение как искусство само по себе", - сказал Уддин. – Мы специально выбрали работу Бэкси, поскольку он ранее пропустил одно из своих произведений через шредер на аукционе".

Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

Ранее сообщалось, что одна из самых знаменитых работ Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за миллион фунтов стерлингов. В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь свисают с рамы. Уцелела только часть работы. Клиентка Sotheby's, купившая картину, приняла решение завершить сделку, работа получила новое название "Любовь в мусорной корзине".

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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