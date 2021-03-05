Bloomberg узнал об "экстремальном шаге" в новых антироссийских санкциях

Алексей Вольцев

Власти США и Великобритании ведут консультации по вопросу дополнительных возможных санкциях в отношении России, связанных, как отмечают на Западе, с "нарушением запрета на применение химоружия", передает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как отметили собеседники агентства, одним из самых "экстремальных шагов" президента США Джо Байдена может стать решение об ограничениях, касающихся российского государственного долга.

Однако, как предполагают источники Bloomberg, Вашингтон пойдет на это, только если Россия "вновь нарушит запрет на применение химического оружия". Отмечается, что наиболее радикальные шаги в этом направлении США могут предпринять в кооперации с Европой.

Собеседники агентства добавили, что в качестве другой меры воздействия рассматривается вариант санкций против "российских олигархов", например, с помощью "акта Магнитского", который позволяет вводить рестрикции против лиц, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека или к коррупции.