Британцам с ожирением предложили деньги в обмен на похудение

Вадим Карасев

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Британцам, страдающим от ожирения, предложили заплатить в обмен на похудение. Это часть инициативы, с которой выступит бизнесмен сэр Кит Миллс, пишет издание The Mirror.

Миллс должен выступить перед правительством Великобритании и предложить программу новых стимулов и вознаграждений в рамках борьбы с лишним весом: ее частью могут стать выплаты за физические упражнения. Представителям сферы здравоохранения также предстоит выяснить, какие программы по борьбе с лишним весом уже существуют в других странах. В частности, внимание британцев привлекла пошаговая программа похудения в Сингапуре: людей с высокой физической активностью поощряют выплатами.

Ранее британское правительство объявило, что выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на кампанию по борьбе с ожирением. Из них более 70 миллионов потратят на работу Национальной службы здравоохранения страны по контролю веса. Еще 30 миллионов фунтов пойдут на финансирование инициатив, направленных на поддержание здорового веса. В правительстве рассчитывают, что это поможет похудеть 700 тысячам взрослых британцев.

The Mirror напоминает, что ожирение — один из серьезнейших кризисов в области здравоохранения, с которыми столкнулась страна. В Британии почти две трети взрослого населения (63 процента) имеют лишний вес или даже страдают от ожирения. Каждый третий ребенок к концу начальной школы также сталкивается с подобными проблемами.

Правительство уже запускало программу по борьбе с лишним весом в июле 2020-го, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Тогда сообщалось, что борьба с болезнями, вызванными ожирением, обходится стране в 6 миллиардов фунтов стерлингов каждый год. Кроме того, ожирение повышает риски тяжелого течения пневмонии COVID-19.