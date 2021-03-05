Бытовая магия для женщин: как привлечь любовь, удачу и деньги в дом

Вадим Карасев

Любая женщина хочет, чтобы в ее доме царила гармония, любовь и взаимопонимание. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как привлечь все это при помощи простой бытовой магии.

Первое, о чем стоит позаботиться, — это свое поведение. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют всегда помнить о трех женских образах, которые вредят энергетике. Не стоит вести себя так, ведь тогда обрести удачу, найти любовь и удержать ее будет гораздо сложнее.

Живые цветы

Очень многие женщины любят цветы, но далеко не все знают о том, что они являются сильнейшим магнитом для женского счастья. Покупать цветы в магазине дорого, поэтому можно выйти из ситуации по-другому. Можно купить цветы в горшках. За ними нужно ухаживать, но некоторые из них будут цвести всегда.

Есть несколько видов самых полезных цветов, которые цветут круглый год. Именно они помогают женщинам привлекать удачу и счастье в свою жизнь

Герань: лучший друг для тех, кому нужен источник мощной женской силы. Она помогает меньше уставать.

Гибискус: этот цветок помогает представительнице прекрасного пола чувствовать себя красивой, любить себя. Это помогает в любви.

Бегония: источник творческой энергии. Помогает женщинам в работе.

Бальзамин: источник радости и мощной энергии. Помогает меньше ссориться с любимым человеком и родственниками.

Антуриум: источник женской удачи.

Такие цветы существенно улучшат ваше настроение и сделают вашу жизнь лучше. Не забывайте ухаживать за растениями.

Правильный выбор украшений

Если хочется встретить мужчину как можно скорее, то женщине необходимо почаще носить платиновые украшения круглой формы. Тем, кто уже находится в отношениях, можно носить серебро или мельхиор. Они будут полезны для тех, чьи отношения переживают не лучшие времена. Закрепить результат в гармоничных и здоровых отношениях поможет золото.

Также стоит сказать несколько слов о камнях-талисманах. В финансовой сфере для женщин самыми полезными являются такие камни, как яшма, сердолик, цитрин. В любви такими минералами являются бирюза и жемчуг. Самый полезный и универсальный из всех женских талисманов — лунный камень. Он подарит удачу и позитив, укрепит биополе.

Тупой нож как талисман

Если в хозяйстве появился тупой нож, то не нужно его точить или выбрасывать. Его можно заговорить на появление мужчины. Возьмите нож в руки и произнесите: «Жду того, кто тебя наточит. Жду того, кто поцеловать меня захочет». После этого нож нужно положить на какое-то относительно видное место, подальше от других ножей и столовых приборов. Как только такой мужчина появится, этот нож нужно будет наточить и вновь вернуть «в строй». Будет хорошо, если это сделает сам мужчина.

Магия сна

Если одинокой женщине приснился мужчина, которого она любит, то после пробуждения ей стоит произнести: «Да будет так». Это справедливо как для тех, кто уже в отношениях, так и для тех, кто влюблен в мужчину, но пока не состоит с ним в отношениях.

Если приснился бывший, то после пробуждения нужно произнести «сгинь, прошлое» три раза. Это справедливо для всех — тех, кто все еще любит, и тех, кто хочет поскорее забыть бывшего партнера.

Если приснился хороший сон, не спешите умываться. Так вы можете смыть удачу и позитив. Сделайте сначала какое-нибудь другое дело — выпейте воды или заправьте постель, а уже потом идите умываться.

Если женщине приснился плохой сон, ей нужно быстро встать и умыться три раза, а затем произнести перед зеркалом: «Прочь страх, прочь боль, прочь бессилие. Во веки веков».