Бывшего мужа Айзы задержали на Бали за подделку документов

Влада Некрасова

Дмитрий Анохин много лет живет на две страны: Россия и Бали, где он серьезно увлекается серфингом. Сейчас на острове сохраняется сложная ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией. Бывшего мужа задержали при въезде в страну по подозрению в подделке ПЦР-тестов.

Иностранные журналисты сообщили о задержании двух граждан при въезде на Бали, которыми оказались Дмитрий Анохин и Алена Мухина. Поводом для ареста стал подозрительный вид их медицинских документов, а именно тестов на коронавирус. Представители правоохранительных органов обратились в больницу, где якобы были проведены анализы и выяснили, что такие клиенты у них не значатся.

Напомним, что Дмитрий Анохин много лет живет на Бали, а в России занимается бизнесом. На остров он перевез и Айзу вместе с их общим сыном Элвисом, а также наследником теледивы от Гуфа — Сами. После расставания с супругом звезда вернулась на родину.

К слову, их развод был крайне болезненным и сопровождался громким скандалом. Говорят, Анохин изменял избраннице, впрочем, не обошлось и без конфликтов, связанных с финансовыми вопросами. Пара с трудом делила совместный бизнес — сеть салонов красоты, который приносил обоим многомиллионные заработки.

В недавнем интервью 36-летняя Айза и вовсе призналась, что брак с Дмитрием был необдуманным шагом, о котором она очень жалеет. Не объявить о расставании сразу после свадьбы, теледиву останавливало только появление второго ребенка. Сейчас звезда опасается, что бывший муж попросту отберет у нее Элвиса, из-за их непростых отношений.