Части россиян в ближайшие дни отключат беспроводной домашний интернет

Вадим Карасев

Российские операторы связи 11 марта будут вынуждены выключить передатчики фиксированного беспроводного интернета, использующего частоты 3,4–3,6 ГГц, из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), передает РБК.

10 марта истекает разрешение, выданное ГКРЧ в 2011 году. Собеседники агентства рассказали, что операторы, в том числе "Мегафон" и "Ростелеком", еще в прошлом году обсуждали с представителями комиссии продление указанного срока.

"Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но, поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики", — сообщил источник.

Как уточняется, интернет могут отключить клиентам группы Freshtel (дочернее предприятие "Ростелекома"), оператора Golden Telecom (объединился с "ВымпелКомом"), компаний "Неоспринт" ("дочка" "Мегафона"), "Престиж-Интернет" (вошел в "ЭР-Телеком Холдинг"), "Транстелеком" ("дочка" РЖД).

По словам представителя "Ростелекома", компания рассчитывает на продление лицензий и уже подала соответствующие заявки. "Коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение", — подчеркнули в "Ростелекоме".

Еще один собеседник агентства отметил, что членам ГКРЧ из силовых структур придется решать вопрос о продлении разрешений на использование частот с учетом их позиции относительно использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Последние несколько лет операторы пытались добиться выделения им этих частот для распространения сетей 5G, но против выступили силовые ведомства и "Роскосмос".