Что дарить на 8 марта по восточному гороскопу

Вадим Карасев

8 марта — день, в который мужчины хотят удивлять своих любимых женщин. Если вам хочется сделать правильный подарок, то вы можете обратиться за помощью к восточному гороскопу.

В женский день отличным подарком для женщины станет тот, что сделан своими руками. Например, можно сотворить сильный оберег под названием лунница. В такой день, как 8 марта, он точно зарядится мощной созидательной энергией и будет приносить в будущем счастье своей владелице.

Женщина-Крыса (год рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Крысам можно дарить всё, что угодно. Если хочется удивить их по-настоящему, то это должно быть что-то, относящееся к декору для дома. Если просто хочется удивить, можно ограничиться красивой безделушкой. Эти женщины любят собирать что-то красивое.

Женщина-Бык (год рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Бык — это Знак власти и денег. Такие женщины любят статусные подарки —например, дорогие украшения. Они с радостью примут в подарок деньги, но лучше, чтобы презент увидели все. Быки любят получать комплименты от мужчин и других женщин.

Женщина-Тигр (год рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Тигры любят получать подарки, которые приносят им удачу. Это может быть что-то эзотерическое — камень-талисман, ловец снов, подкова на счастье, восточный талисман или кулон со Знаком Зодиака. Такая женщина будет в полнейшем восторге от подобного презента.

Женщина-Кролик (год рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Кролики обожают тех, кто заботится о них. Эти женщины любят милые подарки. Им можно подарить необычный аксессуар, который они будут носить, вспоминая о вас. Также они любят получать в подарок парфюм.

Женщина-Дракон (год рождения: 1940, 1952, 1964, 1975, 1988, 2000, 2012)

Драконы прекрасного пола являются крайне энергичными женщинами. Скорее всего, они либо занимаются спортом, либо у них какая-то необычная работа. Им можно дарить что-то связанное со здоровьем, с работой, с увлечениями. Они ненавидят бесполезные подарки.

Женщина-Змея (год рождения: 1941, 1953, 1965, 1976, 1989, 2001, 2013)

Это очень трудолюбивые и терпеливые женщины, которые оценят любой ваш подарок, но только если он сделан от чистого сердца. Змеи ненавидят, когда им дарят подарки просто для галочки. Не беспокойтесь, они почувствуют вашу и искренность, выраженную в подарке на 8 марта.

Женщина-Лошадь (год рождения: 1942, 1954, 1966, 1977, 1990, 2002, 2014)

Эти женщины ценят в первую очередь свободу. Именно поэтому им по нраву придется подарок, который ни к чему не будет их обязывать. Они не любят пышных празднеств и торжественных вручений. Подарите им что-то простое. Это может быть что-нибудь практичное.

Женщина-Коза (год рождения: 1943, 1955, 1967, 1978, 1991, 2003, 2015)

У этих женщин превосходное чувство юмора, поэтому им можно подарить что-то смешное, с намеком. Они обязательно оценят это, особенно если подарок сделает мужчина, который хочет добиться расположения Козы, понравиться ей.

Женщина-Обезьяна (год рождения: 1944, 1956, 1968, 1979, 1992, 2004, 2016)

Не думайте, что легкость в общении с Обезьяной говорит о том, что она готова принять любой подарок. На самом деле, угодить такой женщине крайне непросто. Это должен быть скромный подарок, но не дешевый. Практичный, но не скучный. Придется поломать голову. Не спешите тратить много денег.

Женщина-Петух (год рождения: 1933, 1945, 1957, 1969, 1980, 1993, 2005, 2017)

Женщины, рожденные в год Петуха, обожают романтические подарки. Им на 8 марта всегда хочется получить что-то такое, что оставит память, приятные воспоминания об этом дне или о человеке, который делает подарок. Это может быть нестандартное свидание.

Женщина-Собака (год рождения: 1934, 1946, 1958, 1970, 1981, 1994, 2006, 2018)

Собаки обожают списки, планирования, чек-листы, напоминания. Им можно подарить необычный ежедневник или какой-то нестандартный будильник. Главное, чтобы подарок был действительно полезным. Женщины этого Знака будут в восторге.

Женщина-Свинья (год рождения: 1935, 1947, 1959, 1971, 1982, 1995, 2007, 2019)

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в год Свиньи рождаются женщины с очень добродушным характером. Они будут рады любому подарку, потому что искренне считают, что важнее всего внимание. Многим из них очень нравятся цветы, мягкие игрушки.