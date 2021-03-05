Что известно о модели Алине Санько, которая представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»

Алексей Вольцев

Алина Санько должна была отправиться на конкурс еще в прошлом году, но тогда смотр отменили из-за эпидемии коронавируса. Теперь же девушка готова побороться за почетный титул.

Имя Алины Санько страна узнала весной 2019 года. Тогда девушка получила титул «Мисс Россия». В упорной борьбе красавица обошла несколько десятков конкуренток. При этом, помимо восхищения и поздравлений, Алина столкнулась и с жесткой критикой. Внешность девушки называли посредственной, а ее саму упрекали в блате. Якобы своими силами модель не смогла бы одержать победу, значит, за ней стоит влиятельный покровитель.

Санько на критику реагировала очень спокойно. «Я стараюсь не впитывать негатив, льющийся в Сети. Если люди выражают злость, ненависть, обиду или разочарование, то, пока я не приму эти эмоции на себя, они останутся с ними. Наоборот, пожелаю в ответ всего доброго и хорошего: я же не знаю, через что проходит человек, с чем связан его негатив», — комментировала девушка.

Алина должна была принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная» еще в прошлом году. Организаторы долго решали, как же проводить мероприятие в условиях пандемии, в итоге отменили его. Тогда ходили слухи, что Санько не отправят на международный смотр красоты в 2021-м. Мол, шансы девушки на победу не так уж велики. Но сегодня представители конкурса «Мисс Россия» официально подтвердили, что светловолосая дива отправляется в США.

В своих социальных сетях Санько призналась, что очень счастлива стать частью одного из самых престижных смотров красоты. «Я мечтала попасть на этот конкурс и очень благодарна за эту возможность! В ближайшие два месяца я буду активно готовиться к финалу «Мисс Вселенная»! Нужно многое успеть. Я очень люблю этот волнительный период перед международными конкурсами, который, надеюсь, и в этот раз увенчается достойным результатом», — подчеркнула модель.

Но кто же такая Алина Санько? Девушка родилась и выросла в городе Азов Ростовской области. С самого детства увлекалась искусством, принимала участие в конкурсах и олимпиадах. После окончания школы Алина решила поступить на архитектурный факультет Государственного университета по землеустройству.

В 2020 году модель получила красный диплом, после чего решила продолжить обучение в МГУ на факультете «Телевидение». Девушка не скрывает, что свое будущее связывает именно с медийной сферой, мечтая реализоваться в качестве ведущей или актрисы.

А вот о личной жизни Санько нет никакой информации. Во время участия в конкурсе «Мисс Россия» девушка заявляла, что ее сердце не занято. Сейчас же ходят упорные слухи о том, что у модели есть влиятельный поклонник. Судя по социальным сетям, Алина регулярно получает дорогие подарки и букеты цветов. Однако личности своих почитателей она не афиширует.